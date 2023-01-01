В Перми на станции Блочная загорелся тепловоз Прокуратура проводит проверку Поделиться Твитнуть

фото: Уральская транспортная прокуратура

В четверг, 9 февраля, на станции Блочная в Ленинском районе Перми на пятом пути загорелась вторая секция топливного бака маневрового тепловоза. О происшествии рассказали в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.

Силами работников РЖД возгорание было ликвидировано. Задержек в расписании движения не произошло.

Причину пожара выясняются. Прокуратура начала проверку.

Напомним, похожий инцидент произошёл 29 декабря 2022 года: на втором железнодорожном пути цеха моторовагонных секций станции Пермь II загорелся «ретропоезд». Причиной происшествия стало нарушение противопожарной безопасности со стороны кочегара. Никто не пострадал, но сам паровоз был серьёзно повреждён.





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