Максим Артамонов Следственный комитет на транспорте начал проверку из-за сгоревшего ретропоезда в Перми Ведомство устанавливает обстоятельства происшествия Поделиться Твитнуть

Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СКР устанавливает все обстоятельства возгорания ретропоезда на станции Пермь II. Сейчас проводится проверка, по её результатам будет принято процессуальное решение. Об этом сообщается в telegram-канале ведомства.

По предварительным данным, причиной происшествия стало нарушение противопожарной безопасности со стороны кочегара. На пожаре никто не пострадал, но сам поезд серьёзно повреждён.

Напомним, инцидент произошёл 29 декабря в 20:30 на втором железнодорожном пути цеха моторо-вагонных секций станции Пермь II. Проверку проводит также транспортная прокуратура.

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