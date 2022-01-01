В Перми сгорел ретропоезд О пострадавших не сообщается Поделиться Твитнуть

В пятницу, 29 декабря, в 20:30 на втором железнодорожном пути цеха моторо-вагонных секций станции Пермь II произошло возгорание ретропоезда. В результате происшествия паровоз выгорел полностью. Об этом сообщили в Пермской транспортной прокуратуре.

Возгорание тушили силами пяти пожарных расчётов. ЧП ликвидировано в 21:40.

Предварительная причина — нарушение правил противопожарной безопасности машинистом-кочегаром.

О пострадавших не сообщается.

Надзорный орган начал проверку исполнения законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, а также законодательства о пожарной безопасности.

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