Губернатор Пермского края анонсировал бизнес-поездку в Иран Договорённость достигнута с заместителем министра нефти этой страны Поделиться Твитнуть

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин сообщил о готовящейся бизнес-миссии представителей региона в Иран. Об этом от сообщил в своём телеграм-канале.

По словам главы Прикамья, договорённость об организации бизнес-миссии была достигнута с заместителем министра нефти Ирана во время международной нефтегазовой выставки Petroleum Istanbul.

«Они очень заинтересованы в сотрудничестве с российскими предприятиями», — уточнил Дмитрий Махонин.

Ранее сообщалось, что результатом двухдневного визита в Индию делегации Пермского края стали заключённые контракты и соглашения об инвестициях в экономику региона на 1,5 млрд руб.

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