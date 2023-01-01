Пермский край заключил с Индией контракты и соглашения на 1,5 млрд рублей А технологический институт Бомбея проявил интерес к работе с пермскими учёными Поделиться Твитнуть

Результатом работы двухдневного визита в Индию делегации Пермского края стали заключенные контракты и соглашения об инвестициях в экономику региона на 1,5 млрд руб., также запущен процесс выстраивания партнёрства на новом уровне. Об этом в своём телеграм-канале сообщил губернатор Дмитрий Махонин.

Кроме того, плодотворно прошли переговоры с Индийским технологическим институтом Бомбея. «Коллеги проявили интерес к работе с нашими учёными, проведению совместных научных исследований, получению индийскими специалистами дополнительного профессионального образования в Перми в сферах цифровизации, авиадвигателестроения и машиностроения. Закрепим обсуждённые договорённости соглашением между технологическим институтом Бомбея и регионом», — отметил глава Прикамья.

Напомним, в ходе визита пермская делегация посетила Дели и Мумбаи. Всего в бизнес-миссии приняли участие руководители около десятка компаний региона.





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