Губернатор возглавит делегацию правительства Пермского края в Индии Поделиться Твитнуть

На следующей неделе делегация правительства Пермского края во главе с губернатором Дмитрием Махониным посетит с рабочим визитом Индию. У участников поездки запланированы встречи с представителями правительства Республики и индийского бизнеса в городах Дели и Мумбаи.

Источник издания «Коммерсантъ-Прикамье» выяснил, что основная цель командировки — поддержка пермских предприятий в освоении новых рынков, развитие промышленной кооперации, обеспечение логистических связей. Всего в бизнес-миссии примут участие руководители около десятка компаний региона. Планируется подписание соглашений о поставках оборудования.

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