Алёна Бронникова Власти Перми приступили к ремонту Коммунального моста Полноценные работы будут проводиться летом Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

В Перми минувшей ночью начался ремонт дорожного полотна на Коммунальном мосту с применением горячего асфальта. Об этом сообщил мэр Перми Алексей Дёмкин. В начале недели он дал главам районных администраций три дня, чтобы приступить к ремонту проблемных участков дорог.

«Как я и обещал в начале недели, в Перми приступили к экспресс-ремонту дорог горячим и литым асфальтом. Первая в этом году партия горячего асфальта сегодня ночью была уложена на Коммунальном мосту», — рассказал он в своём telegram-канале.

Глава города добавил, что мера эта временная, на весенний период, пока не установится тёплая погода. Летом подрядчики приступят к полноценному ремонту моста.

В ночь на 17 марта в Перми были отремонтированы участки улиц Промышленной, Светлогорской, Автозаводской, Кировоградской, Революции, Героев Хасана и др. С наступлением весны заработали асфальтобетонные заводы, поэтому обновление дорог будет вестись ещё активнее, уверен мэр.

Информация о ведущихся работах появилась и на личных страницах пермских чиновников ВКонтакте. Главы администраций Кировского и Индустриального районов Михаил Борисов и Дмитрий Дробинин 16 марта опубликовали информацию, на каких улицах будет проводиться ремонт.

Ранее «Новый компаньон» писал о том, какие дороги власти запланировали отремонтировать в 2023 году.

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