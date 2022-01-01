Елена Синица Глава Перми рассказал, какие дороги отремонтируют в городе в 2023 году Общая площадь объектов — 332 тыс.кв.м Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Глава Перми Алексей Дёмкин поделился планами по ремонту дорог на 2023 год. Перечень дорожных объектов он опубликовал в своем телеграм-канале.

В частности, в Индустриальном районе планируется отремонтировать ул.Карпинского от ул.Советской Армии до ул.Мира, ул.Геологов от ул.Космонавта Леонова до ул.Глинки и ул.Глинки от ул.Геологов до ул.Архитектора Свиязева.





В Кировском районе проведут ремонт ул.Вольская от ул.Светлогорская до ул.Заборная. В Мотовилихинском районе должны привести в порядок участки улиц Славянова, Лифанова и Восстания.





В Орджоникидзевском района завершат ремонт ул.Генерала Доватора. В Свердловском района запланированы работы по ремонту дороги на полигон ТКО, ул.Куйбышева, ул. Юрия Смирнова.

В Новых Лядах отремонтируют участки улиц Железнодорожная и Транспортная.





Работы будут проводиться в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Всего в в перечне 22 объекта, общей площадью 332 тыс. кв. м. Среди объектов те, на состояние которых в прошлом году поступало большое количество жалоб, добавил Дёмкин.

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