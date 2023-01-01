Елена Синица
Мэр Перми дал районным главам три дня на составление планов по ремонту дорог
В первую очередь нужно ремонтировать Коммунальный мост, считает Алексей Дёмкин
Глава Перми Алексей Дёмкин дал главам районных администраций три дня, чтобы сформировать объёмы и заявки для асфальтовых заводов и приступить к ремонту литым асфальтобетоном на проблемных участках дорог. Об этом он сообщил в своём телеграм-канале.
«Погода уже позволяет ремонт с помощью литого асфальта, это поможет остановить дальнейшее разрушение до момента полноценного ремонта горячим асфальтом и обеспечит безопасность движения. Особенно плачевная ситуация с покрытием на Коммунальном мосту, его нужно ремонтировать в первую очередь», — написал Дёмкин.
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