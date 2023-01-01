Движение по улице Локомотивной в Перми перекроют для всех видов транспорта Ограничения вводятся в связи с проведением строительных работ Поделиться Твитнуть

В ночь на вторник, 14 марта, с 2 до 4 часов в Перми в связи с выполнением работ по строительству автомобильной дороги «Переход ул. Строителей — площадь Гайдара» будет кратковременно перекрываться движение для всех видов транспорта по ул. Локомотивной. Об этом сообщили в КГБУ «Управление автомобильных дорог и транспорта» Пермского края.

«Просим водителей с пониманием отнестись к временному перекрытию и заранее спланировать маршрут», — отметили в ведомстве.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.