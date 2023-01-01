В Перми появится ресторан «Вкусно — и точка» с линией автораздачи Проект будет реализован до 2025 года Поделиться Твитнуть

10 января вывеска на кафе в ЦУМе ещё была

Елена Синица

Сеть ресторанов быстрого питания «Вкусно — и точка» планирует построить в Перми предприятие быстрого обслуживания с линией автораздачи. Проект будет реализован до 2025 года. Об этом изданию «Текст» сообщили в пресс-службе компании.

Сейчас проект находится на стадии получения разрешительной документации.

Напомним, в Перми сегодня работают шесть ресторанов быстрого обслуживания «Вкусно — и точка» (преемники ушедшего из России McDonald's). После ребрендинга они открылись в краевом центре 27-29 августа 2022 года.





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