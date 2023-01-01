Елена Синица За год предприниматели обратились к бизнес-омбудсмену Прикамья 860 раз Большинство жалоб — на рост издержек Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Сегодня, 16 марта, состоялось пленарное заседание Законодательного собрания Пермского края. На нём бизнес-омбудсмен региона Павел Новосёлов представил доклад о своей деятельности за 2022 год.

Так, за прошедший год в адрес уполномоченного поступило 860 обращений от юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. По 48% обращений права предпринимателей были восстановлены, по остальным — даны разъяснения. Больше всего обращений поступает по вопросам земельно-имущественных отношений, повышения оплаты за услуги по обращению ТКО, размещения НТО и действия налоговых органов.

В ходе доклада Новосёлов обратил внимание, что введённые против России санкции осложнили работу бизнеса. Например, 65% предпринимателей заявили о росте издержек из-за роста закупочных цен, 63% — о снижении спроса и покупательской способности, 59% — о росте тарифов на услуги (в том числе ЖКХ).

Ещё для 19% стали проблемой неплатежи контрагентов по уже отгруженным товарам, для 15% — отсутствие возможности бесперебойного снабжения производства товарами и невозможность платить налоги.

Также бизнес-омбудсмен отметил, что в условиях санкционного давления многие предприниматели оценили введённые меры поддержки как действенные, своевременные и эффективные.





Ранее стало известно, что в регионе растёт число самозанятых граждан (увеличилось на 40%).

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