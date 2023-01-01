Елена Синица
В Пермском крае на 40% выросло число самозанятых
Увеличение связывают с действующими в регионе льготными налоговыми ставками
По данным на 2022 год, количество самозанятых в Прикамье выросло на 40%. Такие данные привёл уполномоченный по правам предпринимателей Павел Новосёлов на заседании экономического комитета краевого парламента. Об этом сообщает телеграм-канал ведомства.
Новосёлов рассказал, что увеличение произошло, в частности, из-за действующих в регионе льготных налоговых ставок.
В ходе обсуждения депутатов заинтересовало, как сейчас проводятся различного рода контрольно-надзорные мероприятия в отношении предпринимателей.
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