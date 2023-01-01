Алёна Бронникова Представителем Пермского края в Общественной палате РФ снова станет Ямур Гильмутдинов Ранее на эту должность он избирался в 2017 году Поделиться Твитнуть

Ямур Гильмутдинов

Константин Долгановский

На заседании Общественной палаты Пермского края представителем региона в восьмом составе Общественной палаты РФ был избран Ямур Гильмутдинов. Об этом сообщает telegram-канал ведомства.

Во время тайного альтернативного голосования кандидатуру председателя Совета ассоциации развития КВН Прикамья поддержали большинство его коллег по палате.

«Он активно занимается общественно-значимыми проектами. Это яркая и амбициозная личность, которая может не только представлять, но и лоббировать интересы Пермского края на федеральном уровне», — прокомментировал итоги выборов первый зампред Владимир Алистратов.

Ранее Ямура Гильмутдинова уже избирали на эту должность в марте 2017 года. С 2013 года он руководит ООО «Голд Стайл Энтертеймент». В Общественную палату Пермского края избирался дважды. С 1999 года он руководит Ассоциацией команд КВН Прикамья, в 2002 году учредил НП «Чемпионат КВН Прикамья». В 2005 году стал лауреатом Строгановской премии.

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