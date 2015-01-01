Ямур Гильмутдинов избран представителем Прикамья в Общественную палату РФ

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться

Фото: Константин Долгановский

Сегодня на заседании Общественной палаты Пермского края был избран представитель от Пермского края в Общественную палату РФ.

Ранее на это место претендовали два кандидата (Анна Отмахова и Ямур Гильмутдинов) — оба члены Общественной палаты Пермского края, которых предложил председатель краевой общественной палаты Дмитрий Красильников.

В ходе тайного голосования большинство членов краевой общественной палаты проголосовали за включение в новый состав Общественной палаты РФ Ямура Гильмутдинова.

Ямур Гильмутдинов с 1999 года является руководителем ассоциации команд КВН Прикамья. Является лауреатом строгановской премии.

Анна Отмахова с 2013 года координирует проект «Бессмертный полк».

Оба входят в совет по молодёжной политике и патриотическому воспитанию при Общественной палате Пермского края.

Напомним, с 2017 года Общественная палата РФ формируется по новому порядку, из которого исключено интернет-голосование.

40 человек определяются президентской квотой, 85 человек выдвигаются региональными общественными палатами. Третья часть состава Общественной палаты РФ (43 человека) будет сформирована из представителей общероссийских общественных объединений и иных некоммерческих организаций по итогам голосования членов общественной палаты.

Более половины региональных общественных палат уже выдвинули своих представителей в новый состав. Со своими представителями региональные общественные палаты должны определиться до 22 марта включительно.

