Реконструкцией участка улицы Карпинского в Перми займётся компания из Санкт-Петербурга АО «АБЗ-Дорстрой» стало единственным участником конкурса Поделиться Твитнуть

ул. Карпинского

Константин Долгановский

Победителем конкурса на выполнение реконструкции участка ул. Карпинского от ул. Мира до шоссе Космонавтов в Перми стало АО «АБЗ-Дорстрой» (Санкт-Петербург). Информация появилась на портале госзакупок.

Компания была единственным участником торгов. С ней будет заключён договор на строительство шестиполосной дороги с путями для электротранспорта и устройством путепровода через железнодорожные пути на сумму 2 млрд 204 млн 840,6 тыс. руб. — это начальная (максимальная) цена контракта.

Работы должны начаться 1 июня 2023 года, а завершиться 30 апреля 2026-го. Строительные работы на путепроводе через железную дорогу должны пройти в 2024-2025 годах.

Напомним, в декабре 2022 года уже объявлялся поиск подрядчика на данный объект по цене 2,1 млрд руб., однако процедура была отменена.

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