Олег Антонов Начат поиск подрядчика на реконструкцию участка ул. Карпинского с трамвайными путями Цена контракта может составить 2,1 миллиарда рублей Поделиться Твитнуть

ул. Карпинского

Константин Долгановский

На портале госзакупок объявлен аукцион по поиску подрядчика для реконструкции в Перми участка ул. Карпинского от ул. Мира до ш. Космонавтов с трамвайными путями и мостом через железную дорогу.

Начальная (максимальная) цена контракта — 2,1 млрд руб. Заявки принимаются до 17 января. Подведение итогов запланировано на 20 января 2023 года.





Проект предполагает строительство шестиполосной дороги с путями для электротранспорта и устройством путепровода через железнодорожные пути. Работы должны начаться 1 мая будущего года, а завершиться 31 марта 2026-го. Так как участок передаётся в краевую собственность (он станет продолжением ул. Крисанова), реконструкцию профинансирует региональный бюджет.





«Когда перейдём к реконструкции путепровода, часть автодороги здесь будет закрыта, — рассказала замминистра транспорта Пермского края Наталья Чазова. — Тогда будет организовано дополнительное движение автобусов через ул. Стахановскую и Гознак, чтобы компенсировать трамвайное движение по ул. Столбовой».



По её словам, строительные работы на путепроводе через железную дорогу должны пройти в 2024-2025 годах.

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