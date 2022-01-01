Елена Синица
Мэрия планирует передать в краевую собственность путепровод и дорогу по ул. Карпинского
Такой проект решения внесён на рассмотрение в думу
Поделиться
Твитнуть
Мэрия планирует передать в краевую собственность путепровод и дорогу по ул. Карпинского. Соответствующий проект решения администрация Перми внесла на рассмотрение в гордуму.
Согласно документу, в краевую собственность на безвозмездной основе планируется передать земельный участок (1,74 га), автодорожный путепровод (33 м) и дорогу по ул. Карпинского (696 м) в Дзержинском районе Перми.
Уточняется, что речь идёт об участке дороги от ул. Столбовой до ул. Стахановской.
Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.
Поделиться
Твитнуть