Елена Синица Мэрия планирует передать в краевую собственность путепровод и дорогу по ул. Карпинского Такой проект решения внесён на рассмотрение в думу Поделиться Твитнуть

ул. Карпинского

Мэрия планирует передать в краевую собственность путепровод и дорогу по ул. Карпинского. Соответствующий проект решения администрация Перми внесла на рассмотрение в гордуму.

Согласно документу, в краевую собственность на безвозмездной основе планируется передать земельный участок (1,74 га), автодорожный путепровод (33 м) и дорогу по ул. Карпинского (696 м) в Дзержинском районе Перми.





Уточняется, что речь идёт об участке дороги от ул. Столбовой до ул. Стахановской.

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