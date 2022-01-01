Елена Синица Мост над железной дорогой на ул.Карпинского планируют закрыть на реконструкцию Ограничения будут действовать не дольше года Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Реконструкция участка ул.Карпинского от ул.Мира до шоссе Космонавтов запланировано на 2024 год. Для этого участок передадут в краевую собственность. Об этом на пленарном заседании Пермской городской думы рассказала замминистра транспорта Пермского края Наталья Чазова.

Она отметила, что данный участок дороги станет продолжением ул. Крисанова.





«Когда перейдем к реконструкции путепровода, часть автодороги здесь будет закрыта. Будет организовано дополнительное движение автобусов через ул.Стахановскую и Гознак, чтобы компенсировать трамвайное движение по ул. Столбовой», — рассказала Чазова.





По её словам, строительные работы должны завершиться в 2025 году. При этом она добавила, что ограничение движения будет действовать в течение полугода-года.

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