Алёна Бронникова Комплекс «Пермские термы» приступил к набору сотрудников Открыться заведение может в ближайшее время Поделиться Твитнуть

«Пермские термы». Колерный паспорт

Администрация Перми

Крупнейший в Прикамье оздоровительно-банный комплекс «Пермские термы» готовится к открытию в ближайшее время. Об этом «Новому компаньону» сообщили в администрации компании.

«Сейчас комплекс находится на стадии подготовки к открытию. Дата зависит от того, когда будет готова завершительная документация. Точной даты пока нет», — рассказали изданию.

Тем временем, с 11 марта представители одного из самых ожидаемых городских проектов разместили четыре вакансии на сайте Headhunter. Комплекс набирает администратора, администратора-кассира, электрика и медицинского работника-лаборанта с опытом работы от одного года. Зарплаты соискателям предлагаются от 30 тыс. руб. График работы зависит от вакансии. Для тех, кто будет работать до позднего времени, руководство обещает компенсацию проезда.

Ранее «Новый компаньон» писал о том, что комплекс анонсировал своё открытие в марте 2022 года, но из-за сложностей с поставкой стройматериалов его перенесли на третий квартал.

Согласно данным сайта поиска работы JobFilter, в сентябре 2022 года термы размещали 14 вакансий, но открытие комплекса так и не состоялось. Сейчас застройщик находится на стадии получения разрешительной документации, после чего здание будет сдано в эксплуатацию.

«Пермские термы» находятся по ул. Героев Хасана, 42В. Планируется, что принимать посетителей они будут ежедневно с 9 до 23 часов. На площади 6,5 тыс. кв. м будут расположены несколько саун, шесть бассейнов, комната впечатлений и зоны отдыха.

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