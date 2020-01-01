Термальный комплекс на ул. Героев Хасана в Перми откроется в марте 2022 года Инвестиции в первую очередь строительства составят около 400 млн рублей Поделиться Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

Термальный комплекс «Пермские термы» на улице Героев Хасана (площадка бывшего завода ЖБК) откроется для посещения в марте 2022 года. Там будут работать 17 различных бань, саун, парных, открытых и закрытых бассейнов. Об этом сообщили в агентстве инвестиционного развития Пермского края.

На строительной площадке уже возведён блок открытой террасы, залиты все чаши бассейнов, ведутся работы по закрытию теплового контура здания, после чего начнётся внутренняя отделка.

Инвестиции в первую очередь строительства составят около 400 млн рублей.

В общей сложности планируется строительство трёх термальных комплексов. В проект ООО «Пермские термы» собирается инвестировать более 670 млн рублей. Сообщается, что два многофункциональных оздоровительных комплекса появятся в Перми и один в Березниках.

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