Елена Синица Павла Черепанова назначили председателем инфраструктурного комитета краевого парламента Заместителем стал Сергей Богуславский Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Депутаты краевого парламента приняли проект постановления об избрании Павла Черепанова на должность председателя комитета по развитию инфраструктуры.

Ранее он был зампредседателя этого же комитета.

«Благодарю коллег из Законодательного собрания за доверие. Впереди у нас много работы. Приоритетными задачами вижу реализацию крупных инфраструктурных проектов; реализацию и поддержку больших планов руководства края по количеству ввода новых школ; и, конечно, работу с муниципалитетами, где сейчас много проблем по объектам капитального строительства», — отметил Черепанов.

Заместителем председателя инфраструктурного комитета стал Сергей Богуславский. При этом должность первого заместителя председателя комитета остаётся за депутатом Александром Третьяковым. Ещё одним заместителем является Геннадий Шилов, уточняет пресс-служба краевого парламента.

Напомним, бывший председатель комитета Антон Удальёв досрочно сложил полномочия. Решение было принято на заседании парламента в феврале.

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