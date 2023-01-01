Максим Артамонов Пропавшего в Прикамье 17-летнего подростка нашли в придорожном кафе в Воткинске Он решил добраться до Москвы автостопом Поделиться Твитнуть

Волонтёры из отряда «Прикамье.Поиск» нашли пропавшего в Пермском крае 17-летнего подростка. Как выяснилось, молодой человек решил добраться автостопом до Москвы. Об этом сообщает perm.aif.ru со ссылкой на поисковиков.

Волонтёры рассказали, что парня заметили в придорожном кафе Воткинска в первой половине дня 15 марта местные жители. Они и позвонили в отряд поисковиков.

«Мы связались с волонтёрами Воткинска и попросили помочь. Они приехали на место и уговорили мальчика вернуться домой. Вместе с ним дождались полицию», — пояснили волонтёры.

С какой целью подросток отправился в Москву, он не пояснил. Сейчас с ним всё в порядке. Он уже находится в Березниках и передан родственникам.

Напомним, на прошлой неделе волонтёры объявили, что уже две недели ищут пропавшего 17-летнего парня, который утром 27 февраля приехал на автобусе из Березников на пермский автовокзал. С тех пор он не выходил на связь.

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