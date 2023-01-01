Максим Артамонов В Перми ищут пропавшего без вести 17-летнего подростка из Березников Он пропал две недели назад Поделиться Твитнуть

Ориентировка: Поисковый отряд "Лиза Алерт"

В Перми уже две недели ищут пропавшего 17-летнего Илью, который утром 27 февраля приехал на автобусе из Березников на пермский автовокзал. С тех пор он не выходит на связь. Об этом сообщает ТК ВЕТТА со ссылкой на родственников мальчика.

Поисковый отряд «ЛизаАлерт» разместил в соцсетях ориентировки.

Приметы пропавшего: рост 170 см, худощавого телосложения, русые волосы, серые глаза. Был одет в тёмно-зелёную куртку с капюшоном, футболку, тёмно-синие джинсы, чёрные высокие ботинки. С собой у него был рюкзак.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении подростка, волонтёры просят позвонить в полицию.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.