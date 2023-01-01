В Пермском крае снизились темпы жилищного строительства Рост отмечен в ИЖС Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В январе-феврале 2023 года на территории Пермского края застройщиками в эксплуатацию сдано 3178 квартир общей площадью 328,9 тыс. кв. метров. Как отметили в пресс-службе Пермского статистического ведомства, это составило 97,5% к вводу жилья в соответствующем периоде предыдущего года.

При этом в основном жильё сдавали индивидуальные застройщики (ИЖС), которые за счёт собственных и привлечённых средств ввели в действие 259,1 тыс. кв. м общей площади жилых помещений. Это на 12,9% больше, чем в январе-феврале 2022 года.

Темпы строительство жилья предприятиями и организациями снизились на 35,4%, составив 69,6 тыс. кв. м.

Ранее сообщалось, что в январе-декабре 2022 года на территории Пермского края застройщики сдали 1 млн 986,9 тыс. кв. м жилья, что составило 150,9% к АППГ.

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