В 2022 году в Прикамье сдано в эксплуатацию 24,5 тысячи квартир Построено в полтора раза больше жилья, чем за предыдущий период Поделиться Твитнуть

Пермь

Константин Долгановский

В январе-декабре 2022 года на территории Пермского края застройщики сдали в эксплуатацию 24557 квартир общей площадью 1 млн 986,9 тыс. кв. м, что составило 150,9% к вводу жилья в соответствующем периоде предыдущего года. Об этом сообщили в Пермьстате.

В ведомстве отмечают, что индивидуальными застройщиками за счёт собственных и привлечённых средств введено в действие 1 млн 211,5 тыс. кв. м общей площади жилых помещений (+67,3% к январю-декабрю 2021 года).

В минстрое региона напомнили, что в 2022 году в крае планировалось ввести в эксплуатацию 1,4 млн кв. м жилья.

По итогам 10 месяцев года лидировали по вводу жилья Пермь, Пермский, Березниковский, Лысьвенский и Кунгурский городские и муниципальные округа.

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