В Перми сжёгших икону подростков поместили в психиатрическую лечебницу В медучреждении на Банной горе они пробудут месяц Поделиться Твитнуть

Краевая психиатрическая больница

yandex.ru

Подростков, которые в Перми разрубили икону, а потом сожгли её, засняв весь процесс на видео, отправили в психиатрическую лечебницу для обследования.

Как сообщает 59.ru, в клинику поместили троих из пяти несовершеннолетних, принимавших участие в акции. По данным издания, в медучреждении на Банной горе они пробудут месяц.

Напомним, 13 марта в сети появилось видео, на котором пермские подростки глумятся над иконой святой великомученицы Анастасии Узорешительницы, выкрикивая нацистское приветствие.

В пресс-службе регионального управления МВД через некоторые время сообщили, что личности всех участников акции установлены, ими оказались двое учащихся старших классов одной из средних школ краевого центра и трое студентов 1-го курса колледжа.

В ведомстве пообещали принять процессуальное решение по данному факту после проведения «необходимых экспертиз».

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.