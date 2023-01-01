В Перми сжёгших икону подростков поместили в психиатрическую лечебницу
В медучреждении на Банной горе они пробудут месяц
Подростков, которые в Перми разрубили икону, а потом сожгли её, засняв весь процесс на видео, отправили в психиатрическую лечебницу для обследования.
Как сообщает 59.ru, в клинику поместили троих из пяти несовершеннолетних, принимавших участие в акции. По данным издания, в медучреждении на Банной горе они пробудут месяц.
Напомним, 13 марта в сети появилось видео, на котором пермские подростки глумятся над иконой святой великомученицы Анастасии Узорешительницы, выкрикивая нацистское приветствие.
В пресс-службе регионального управления МВД через некоторые время сообщили, что личности всех участников акции установлены, ими оказались двое учащихся старших классов одной из средних школ краевого центра и трое студентов 1-го курса колледжа.
В ведомстве пообещали принять процессуальное решение по данному факту после проведения «необходимых экспертиз».
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