Максим Артамонов В Перми полиция установила личности подростков, которые сожгли икону Процессуальное решение будет принято после завершения проверки Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

В сети появилось видео, на котором пермские подростки разрубили и сожгли икону святой великомученицы Анастасии Узорешительницы, выкрикивая нацистское приветствие. Об этом в соцсетях сообщили представители общественного движения «Зов Народа», опубликовав заодно и сам видеоролик.

Представители организации, которая заявляет основной целью «служение защите населения, возрождение России, её традиций, культуры, нравственности, духовных скреп и истории», сообщили, что направили материалы для проверки в Следственный комитет, органы МВД и ФСБ.

В пресс-службе МВД случившееся прокомментировали: полиция установила личности участников акции, ими оказались двое учащихся старших классов одной из средних школ краевого центра и трое студентов 1-го курса колледжа.

«Планируется назначение необходимых экспертиз, по результатам которых будет принято процессуальное решение. В настоящее время проверка продолжается», — пояснили в ведомстве.

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