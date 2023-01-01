Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Начался приём номинантов на краевую премию в сфере культуры В списке номинаций — три новых Поделиться Твитнуть

Министерство культуры Пермского края объявляет о старте заявочной кампании на премию Пермского края в сфере культуры. Рассматриваться будут произведения и проекты, представленные в 2022 году.

Соискание на премию в этом году проводится в десяти номинациях:

— литература,

— театр,

— музыка,

— изобразительное искусство,

— кино,

— инклюзивный проект в различных видах искусства и творчества для лиц с ограниченными возможностями здоровья и(или) с их участием,

— сохранение и пропаганда культурного наследия Пермского края,

— проект (в том числе мультижанровый) в различных видах искусства и творчества,

— детский и(или) молодёжный проект в различных видах искусства и творчества, в том числе для детей (молодёжи) и(или) с участием детей (молодёжи),

— «Честь и достоинство» (личный вклад в сохранение и развитие культуры и искусства Пермского края).

Среди номинаций три новые — в сфере инклюзивных проектов, в сфере детского творчества, а также «Сохранение и пропаганда культурного наследия Пермского края». Зато исчезли ранее существовавшие номинации «Сохранение и популяризация культурного наследия» и «Пропаганда и продвижение культуры и искусства Пермского края».

Таким образом, число премий и номинаций сравнялось: до нынешнего года вручалось десять премий в девяти номинациях. Но, как и прежде, комиссия может вручить несколько премий в одной номинации, если в ней будет больше одного достойного соискателя, и не вручить ни одной премии в номинации, в которой достойных претендентов не будет.

Вид номинации заявители определяют самостоятельно. Выдвигать кандидатов могут органы местного самоуправления, творческие и общественные организации, трудовые коллективы и инициативные группы. Лауреаты премии не могут повторно выдвигаться в течение трёх лет после присвоения звания.

Приём заявок осуществляется до 30 апреля 2023 года.

Премии в сфере культуры были учреждены в Прикамье в 1995 году. В 2022 году размер премии составил 230 тыс. руб., в этом году она будет проиндексирована с учётом инфляции.

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