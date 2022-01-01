Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Комиссия определила лауреатов краевой премии по культуре за 2022 год На ближайшем заседании Законодательного собрания депутаты будут утверждать кандидатуры Поделиться Твитнуть

Нина Казаринова. фото: Ольга Шур

По информации «Нового компаньона», ещё в октябре комиссия по краевым премиям в сфере искусства и культуры определила авторов лучших произведений и проектов 2021 года.

В номинации «Литература» предложено наградить писателя Анатолия Королёва, живущего в Москве бывшего пермяка, за книгу «Ледяной дворец» (6+), написанной в традициях «уральских сказов». Его соперниками были лауреат Строгановской премии Светлана Федотова с книгой «Геолог удачи. Настоящая жизнь профессора Преображенского» (12 +), члены редколлегии сборника произведений Варлама Шаламова «Вишера» (16 +) и авторы ещё нескольких литературных произведений и сборников.





В номинации «Театр» Коми-Пермяцкий драматический театр со спектаклем «Войцек» (18 +) обошёл Пермский театр оперы и балета с «Фаустом» (18 +) и Театр-Театр с «Тремя товарищами» (16 +). В творческую группу спектакля входят режиссёр-постановщик Юлия Беляева (главный режиссёр театра), художник-постановщик Любовь Мелехина и актёры Виталий Вычигин и Валерия Симакова.





В номинации «Музыка» предложено премировать творческий коллектив в составе Людмилы Ивониной (скрипка) и Ларисы Кокшаровой (фортепиано) за концертную программу «Романтические миниатюры» (6 +).





Конкуренции в этой номинации почти не было: у музыкантш был всего один соперник, и комиссия, как уже не раз бывало, не рискнула оставить без лауреатов слабую номинацию, хотя положение о премии предусматривает такую возможность.





В номинации «Изобразительное искусство» предложено наградить художника Игоря Новикова за персональную выставку «Камень. Ножницы. Бумага» (12 +). Его соперниками были галерея «Пермский период» с выставкой «Тотальная акварель» (6 +) и Институт культуры с выставкой «Негромкие слова» (6+), посвящённой памяти профессора Евгения Широкова.





В номинации «Кино» премию получит авторский коллектив киностудии «Новый курс» в составе автора проекта Ольги Аверкиевой, режиссёров Галины Красноборовой, Елены Филимоновых и Капитолины Долгих за документальный альманах «Вернувшийся домой» (12+). С победителем конкурировали небольшие документальные фильмы из Кудымкара и Осы.





Зато в номинации «Сохранение и популяризация культурного наследия» было представлено целых 14 работ – и всё большие проекты с солидными авторскими коллективами. Победил коллектив Пермской художественной галереи – Евгения Наймушина, Ксения Зубакина и Артём Кутергин с детской выставкой «Неземная красота» (0 +).





Почти такой же густонаселённой была номинация «Проект (в том числе мультижанровый) в различных видах искусства и творчества»: представлено восемь работ, и все опять-таки большие, сложносоставные. Поскольку номинаций девять, а премий десять, то у комиссии есть возможность предложить двух победителей в одной номинации, что и было сделано в этом случае. Победителями стали команды двух выдающихся авторских проектов: фестиваля моноспектаклей «МоноFest» (Нина Соловей и Сергей Баракин, 18 +) и аудиовизуального перформанса «Рабочий посёлок. Детали» (Наиля Аллахвердиева, Марина Алексеева, Владимир Раннев, 0 +).





В номинации «Пропаганда и продвижение культуры и искусства Пермского края авторский проект Анатолия Саклакова – фестиваль керамистов и камнерезов «Золотые руки Прикамья» (0 +) обошёл единственного конкурента – совместную работу Пермского губернского духового оркестра и танцевального ансамбля «Солнечная радуга» «Путешествие по родному краю» (0 +).





В почётной номинации «Честь и достоинство» награда присуждена главному научному сотруднику Пермской художественной галереи Нине Казариновой с формулировкой «За личный вклад в сохранение и развитие культуры и искусства Пермского края».





Список лауреатов должны утвердить на ближайшем пленарном заседании депутаты Законодательного собрания Пермского края, церемония награждения состоится в декабре.

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