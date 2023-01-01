В пермском микрорайоне Соболи нашли место под магазин Аукцион на право установки НТО проведут летом Поделиться Твитнуть

В Перми в микрорайоне Соболи чиновники нашли новое место для размещения магазина. Торговый объект появится напротив дома №59 по ул. 1-я Соболинская. В ближайшее время площадку включат в схему размещения НТО. Об этом сообщил глава города Алексей Дёмкин.

Напомним, в феврале жители микрорайона Соболи пожаловались властям на закрытие единственного продуктового магазина, который снабжал продовольствием местное население 12 лет. Торговую точку закрыли по требованию ОАО «МРСК-Урал» из-за близости к электросетям.

Жители отмечали, что теперь ближайший магазин продтоваров находится в 40 минутах ходьбы по лесной дороге без света и тротуара, а поездка на общественном транспорте в торговые точки в другие части города занимает около двух часов.

Планируется, что аукцион на право установки НТО по 1-й Соболинской, 59 состоится в июне-июле 2023 года.

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