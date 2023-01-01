Жители пермского микрорайона Соболи остались без единственного продуктового магазина Поделиться Твитнуть

Жители микрорайона Соболи в Перми пожаловались в «Народный фронт» на закрытие единственного продуктового магазина, который снабжал продовольствием местное население 12 лет. Торговую точку закрыли по требованию ОАО «МРСК-Урал» из-за близости к электросетям и в целях обеспечения безопасности людей.

Жители отмечают, что теперь ближайший продуктовый магазин находится в 40 минутах ходьбы по лесной дороге без света и тротуара, а поездка на общественном транспорте в торговые точки в другие части города занимает около двух часов.

Как сообщили в «Народном фронте», по жалобам граждан составлено обращение к мэру Перми с просьбой определить новый участок для размещения в Соболях продуктового магазина.

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