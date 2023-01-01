Максим Артамонов
В Перми суд признал законным увольнение преподавателя ВШЭ Динары Гагариной
Её отстранили от работы за критику СВО и нецензурную лексику
Мотовилихинский районный суд Перми 15 марта отказал в удовлетворении иска бывшего преподавателя Пермского филиала НИУ ВШЭ Динары Гагариной. Она пыталась оспорить своё увольнение с должности заведующей кафедрой гуманитарных наук. Данные опубликованы в картотеке суда. Там же указано, что интересы Гагариной в заседаниях представлял адвокат Сергей Трутнев.
Напомним, в начале октября прошлого года Гагарину отстранили от руководства магистратурой Digital Humanities. В вузе посчитали, что она «наносит ущерб университету своей деятельностью в социальных сетях», публикуя пацифистские высказывания и критикуя СВО. Руководство пермского филиала ВШЭ также закрыло магистратуру Digital Humanities, а 8 декабря директор пермской «Вышки» Галина Володина подписала приказ об увольнении Гагариной. Поводом стали её высказывания против спецоперации в соцсетях и ненормативная лексика, говорилось в приказе.
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