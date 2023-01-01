Максим Артамонов В Перми суд признал законным увольнение преподавателя ВШЭ Динары Гагариной Её отстранили от работы за критику СВО и нецензурную лексику Поделиться Твитнуть

Динара Гагарина / фото: perm.hse.ru

Мотовилихинский районный суд Перми 15 марта отказал в удовлетворении иска бывшего преподавателя Пермского филиала НИУ ВШЭ Динары Гагариной. Она пыталась оспорить своё увольнение с должности заведующей кафедрой гуманитарных наук. Данные опубликованы в картотеке суда. Там же указано, что интересы Гагариной в заседаниях представлял адвокат Сергей Трутнев.

Напомним, в начале октября прошлого года Гагарину отстранили от руководства магистратурой Digital Humanities. В вузе посчитали, что она «наносит ущерб университету своей деятельностью в социальных сетях», публикуя пацифистские высказывания и критикуя СВО. Руководство пермского филиала ВШЭ также закрыло магистратуру Digital Humanities, а 8 декабря директор пермской «Вышки» Галина Володина подписала приказ об увольнении Гагариной. Поводом стали её высказывания против спецоперации в соцсетях и ненормативная лексика, говорилось в приказе.

Динара Гагарина посчитала своё увольнение незаконным и подала в суд. Она пытается оспорить своё увольнение с должности доцента кафедры гуманитарных дисциплин факультета социально-экономических и компьютерных наук, а также с поста завкафедрой. В первом иске было отказано 17 января, во втором — 15 марта. Эти решения будут оспорены в краевом суде.





Кроме этого, в начале февраля женщине позвонили из полиции и попросили прийти в отдел. Однако она уже покинула Россию и находится сейчас в Казахстане.

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