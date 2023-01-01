Елена Синица Срок сдачи поликлиники в Ленинском районе Перми вновь переносится Поставку оборудования в клинику ждут до конца мая Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Сроки сдачи поликлиники в Ленинском районе Перми сдвигаются. Как сообщили 59.ru в краевом минстрое, сейчас строители ведут чистовую отделку в здании, пусконаладочные работы системы освещения и электромонтажные работы.

В планах было сдать учреждение в марте 2023 года. Однако сейчас в ведомстве говорят, что есть факторы, затрудняющие ввод поликлиники в эксплуатацию, — поставка оборудования на объект. Поставку ожидают до конца мая.

Напомним, изначально подрядчик ООО «Спецстрой» планировал закончить все работы на объекте в июне, затем до 31 августа 2022 года, однако строители не успели выполнить условия контракта, из-за чего он был расторгнут. Общая стоимость работ оценивалась в 523 млн руб., но подрядчику было выплачено только 418,9 млн руб.

Затем в минстрое говорили, что поликлинику достроят к декабрю 2022 года. Правда, сразу отмечали, что завершению строительства к этому сроку может помешать позиция бывшего подрядчика, а именно то, насколько быстро он передаст объект.

Это медучреждение будет рассчитано на приём 400 пациентов ежедневно. Здесь будут дневной терапевтический, хирургический и неврологический стационар, отделения лучевой диагностики, реабилитации и лечебной профилактики, а также круглосуточный травмпункт.





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