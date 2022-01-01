Завершить строительство поликлиники в Ленинском районе Перми планируется в декабре Срыв срока может произойти по вине бывшего подрядчика Поделиться Твитнуть

Поликлиника на ул. Ленина, 16 в Перми должна быть достроена к декабрю 2022 года. Об этом «Новому компаньону» сообщили в пресс-службе минстроя Пермского края.

Ранее стало известно, что управление капитального строительства Прикамья и ООО «Спецстрой», занимавшееся строительством поликлиники, расторгли контракт из-за срывов подрядчиком сроков возведения объекта. Его планировали сдать до конца июня 2022 года, потом до конца августа. ООО были оплачены только фактически выполненные работы в размере 418,9 млн руб.

В настоящее время в поликлинике на ул. Ленина, 16 в завершающей стадии — внутренняя отделка и монтаж инженерных сетей (вентиляция, системы пожаротушения). Также необходимо установить инженерное оборудование — светильники, выключатели, сантехнику, а также поставить рентген на 3 рабочих места. Частично выполнена установка лифтов.

На объекте установлено монтируемое медицинское оборудование — маммограф, флюорограф, объект частично оснащен немонтируемым медицинским оборудованием и мебелью.

Завершению строительства поликлиники к декабрю может помешать только позиция бывшего подрядчика и насколько быстро он передаст объект. Уведомление о необходимости передачи объекта направлено, отметили в министерстве строительства.

Напомним, по проекту поликлиника по ул. Ленина, 16 должна принимать 400 человек в смену. В четырёхэтажном здании будут расположены круглосуточный травмпункт, терапевтическое и хирургическое отделения, дневной стационар, пункт забора анализов, отделение неотложной помощи, диагностическое отделение, кабинеты специализированного приёма.

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