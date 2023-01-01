Алёна Бронникова На сцене частной филармонии в Перми пройдут спектакли на коми-пермяцком языке Выступления театральной команды «немхат» пройдут в рамках празднования 300-летия Перми Поделиться Твитнуть

фото: страница «немхата» ВКонтакте

В конце марта пермякам покажут уникальные постановки театральной команды «немхат» на коми-пермяцком языке, которые будут представлены в апреле на премии «Золотая маска» в Москве. Показы в Перми пройдут в частной филармонии «Триумф» с 25 по 30 марта.

Жители краевой столицы смогут посмотреть оперу «Улетают птицы», состоящей из более чем десяти частей. Либретто для этой постановки было написано драматургом Дариной Чирковой по рассказам населения деревни в Коми округе. Сюжет построен от первого лица и рассказывает о жизни Раисы Степановны из деревни Пелым.





Зрители спектакля «К реке» будут сидеть в одном кругу. Постановка представляет собой акустический камерный плейлист из народных песен, рассказывающий о переписке влюблённых молодых людей. Их исполнительницей будет Дарья Калина, которая сама поёт и играет на коми-пермяцких музыкальных инструментах.





Команда «немхата» выступит в эти числа и с показом балета «Ой, мороз, мороз». Пять молодых танцовщиков выступят под аккомпанемент хора бабушек и дедушек, поющих русские народные песни. В театре назвали эту постановку «манифестом о любви к жизни, где объединяются два разных поколения».





Гастроли пермских артистов начнутся с выступлений в марте в Санкт-Петербурге. На сцене Александринского театра пройдёт показ спектакля «Я танцую, пока ты смотришь на меня». Летом труппа выступит в Нижнем Новгороде и в Магадане, а лучшие постановки будут представлены в июле на большом Коми-пермяцком « немхат-фесте » в Москве.





В 2023 году намечена масштабная программа празднования 300-летия Перми. В неё вошли несколько проектов пермской команды «немхат». В их числе будут представлены проект семейных треков «Звуки зелёного леса», спектакль-исследование «Я, кажется, умею читать в твоих красивых глазах», выставка городских цветов «Что такое красота» и серия подкастов о красоте с молодым психологом.

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