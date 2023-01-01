Максим Артамонов В Соликамске осудили женщину за кражу детских пособий Она украла деньги у соседки по больничной палате и проиграла их в онлайн-казино Поделиться Твитнуть

Сергей Глорио

В Соликамске суд вынес приговор в отношении 27-летней местной жительницы, которая проиграла деньги соседки по больничной палате в онлайн-казино, когда лежала вместе с ней в больнице. Её оштрафовали на 10 тыс. руб. и обязали возместить причинённый ущерб. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю.

В ведомстве уточнили, что женщину признали виновной в совершении преступления, предусмотренного п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража с банковского счёта).

Напомним, в прошлом году в одну из детских больниц Прикамья поступили со своими малышами две женщины. Они лежали в одной палате и быстро нашли общий язык. В один из дней у обвиняемой закончились деньги на телефоне, и она попросила у соседки по палате мобильный телефон, чтобы позвонить. Взяв чужой телефон, женщина увидела в нём смс-сообщение о зачислении на карту детских пособий и решила воспользоваться этими выплатами, чтобы сделать ставки в онлайн-казино.

Она сделала вид, что звонит, а сама в это время перевела на личный счёт 2500 руб. Проиграв эту сумму в виртуальных автоматах, она снова попросила «позвонить» и перевела 2300 руб., а потом ещё 1 тыс. Но ставки не принесли ей прибыль.

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