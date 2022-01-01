Максим Артамонов В Пермском крае будут судить женщину за кражу детских пособий Она украла деньги, чтобы сделать ставки в онлайн-казино Поделиться Твитнуть

В Пермском крае полиция передала в суд материалы уголовного дела, возбуждённого по пункту «г» части 3 ст. 158 УК РФ, в отношении 27-летней женщины. Её будут судить за кражу с банковского счета детских пособий. Об этом сообщается на сайте МВД Медиа.

По версии следствия, в одну из детских больниц Прикамья поступили со своими малышами две женщины. Они лежали в одной палате и быстро нашли общий язык.

В один из дней у обвиняемой закончились деньги на телефоне, и она попросила у соседки по палате мобильный телефон, чтобы позвонить. Женщина она увидела в чужом телефоне смс-сообщение о зачислении на карту детских пособий и решила воспользоваться этими выплатами, чтобы сделать ставки в онлайн-казино.

Обвиняемая сделала вид, что звонит, а сама в это время перевела на личный счёт 2500 руб. Проиграв эту сумму в виртуальных автоматах, она снова попросила «позвонить» и перевела 2300 руб., а потом ещё 1 тыс. Но ставки тоже не принесли ей прибыль.

В ходе следствия фигурантка признала свою вину и частично возместила потерпевшей причинённый ущерб.

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