Максим Артамонов Глава СКР поручил пермским следователям разобраться с аварийным домом в Красных казармах Жильцы здания пожаловались на опасные условия проживания Поделиться Твитнуть

Александр Бастрыкин

Следственный комитет России

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил прикамским следователям подготовить доклад о проверке сообщений о разрушении памятника архитектуры в Красных казармах в Перми. Об этом сообщает «Рифей» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Ранее стало известно, что жители одного из домов по ул. Красные казармы, 10 пожаловались, что вынуждены проживать в опасных условиях — в доме протекает крыша, а стены почернели от сырости. Жители обращали внимание на то, что уполномоченные органы власти не принимают мер для ремонта здания.

Этому дому уже 114 лет, и он является памятником архитектуры, поэтому его ремонт нельзя провести без обследования специалистами.

Следственные органы СУ СКР по Пермскому краю начали проверку по данному факту. О ходе проверки и всех установленных обстоятельствах Александру Бастрыкину должен отчитаться глава следкома по региону Денис Головкин.

Напомним, в начале февраля компания «Мегаполис», которая выкупила участок под застройку в районе Красных казарм, организовала снос домов по ул. Чернышевского, 21 и 21б.

В краевой инспекции по охране памятников сообщили, что это были типовые постройки и они «наименее выразительны в архитектурном оформлении».

О том, как оценили снос исторических зданий пермские краеведы и архитекторы-реставраторы, читайте в нашем материале.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.