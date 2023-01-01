Максим Артамонов На пост председателя комитета по развитию инфраструктуры ЗС рекомендован Павел Черепанов Его замом станет депутат Сергей Богуславский Поделиться Твитнуть

Члены комитета по развитию инфраструктуры Законодательного собрания Пермского края рекомендовали кандидатуру депутата Павла Черепанова на должность председателя. Об этом сообщается в telegram-канале краевого парламента.

Сейчас Черепанов занимает должность заместителя председателя комитета. А новым заместителем может стать президент БК «Парма», депутат Сергей Богуславский. Соответствующее решение также принято на сегодняшнем заседании инфраструктурного комитета.

Окончательно утвердить оба решения депутаты должны на заседании краевого парламента 16 марта.

Напомним, 16 февраля состоялось пленарное заседание Пермского краевого парламента. На нём, в частности, депутаты проголосовали за досрочное прекращение полномочий депутата и председателя инфраструктурного комитета ЗС Антона Удальёва. Он сам написал соответствующее заявление.

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