Максим Артамонов В Госдуму внесён законопроект о повышении призывного возраста до 21 года Переходный период продлится до 2026 года Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Госдуму внесли проект о повышении призывного возраста срочной службы от 17-21 лет до 21-30 лет. Планируется, что переход будет осуществляться поэтапно, до 2026 года. В 2024 году на службу будут призывать с 19 до 30 лет, в 2025 году — с 20 лет, в 2026 году — с 21 года.

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что он направлен на «совершенствование правового регулирования в области исполнения гражданами воинской обязанности и военной службы».

Авторы законопроекта предлагают повысить нижний предел призывного возраста до 21 года «в целях гарантированного получения гражданами как среднего общего образования, так и среднего профессионального или высшего образования».

Кроме этого, в пояснительной записке сообщается, что реализация этого предложения должна решить две задачи.

Во-первых, исключить явку школьников и студентов в военные комиссариаты для участия в мероприятиях, связанных с предоставлением отсрочки от призыва на военную службу. Во время учёбы молодые люди приходят в военные комиссариаты обычно не менее двух раз — для получения направления на диагностические исследования, а затем на медосвидетельствование и заседание призывной комиссии.

Во-вторых, сократить финансовые обязательства федерального бюджета на организацию и проведение медосвидетельствования призывников, получающих общее или среднее профессиональное образование, на сумму свыше 639 млн руб. в год. Авторы законопроекта ссылаются на статистику: ежегодно около 675 тыс. граждан реализуют своё право на отсрочку от призыва на военную службу в связи с получением образования, в том числе по программам общего образования (более 35 тыс. чел.) и среднего профессионального образования (почти 390 тыс. чел.).

Напомним, 21 декабря прошлого года на расширенном заседании Минобороны РФ с президентом РФ глава ведомства Сергей Шойгу сообщил, что власти намерены «поэтапно повысить возраст призыва граждан на военную службу до 21 года». Сейчас он составляет 18 лет. В то же время, будет увеличен предельный возраст призыва до 30 лет, а россиянам разрешат по своему желанию переходить на контракт с первого дня службы.

Шойгу также отметил, что численность ВС РФ нужно увеличить до 1,5 млн человек. По его словам, это необходимо в связи со стремлением НАТО нарастить «военный потенциал» у российских границ.

Пермяки не поддержали эту задумку чиновника.

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