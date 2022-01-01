Максим Артамонов В России могут повысить предельный возраст призыва на военную службу до 30 лет

При этом призывать будут не с 18, а с 21 года Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу выступил на расширенном заседании ведомства с президентом. Он сообщил, что российские власти намерены «поэтапно повысить возраст призыва граждан на военную службу до 21 года» Сейчас он составляет 18 лет. В то же время будет увеличен предельный возраст призыва до 30 лет, а россиянам разрешат по своему желанию переходить на контракт с первого дня прихода на службу.



Шойгу также отметил, что численность ВС РФ нужно увеличить до 1,5 млн человек. По его словам, это необходимо в связи со стремлением НАТО нарастить «военный потенциал» у российских границ





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