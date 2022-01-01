Максим Артамонов Пермяки не поддержали идею Сергея Шойгу об увеличении предельного возраста призыва до 30 лет В то же время они согласны, что возраст призыва надо поднять с 18 до 21 года Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

Сервис по поиску работы SuperJob провёл соцопрос среди 1600 представителей экономически активного населения страны по поводу их отношения к планам Минобороны РФ по увеличению призывного возраста с 18 до 21 года и предельного возраста призыва с 27 до 30 лет.

Пермяки считают, что минимальный возраст призыва нужно повысить, а максимальный — оставить как есть. Таким образом, жители региона хотят, чтобы в армию призывали мужчин от 21 до 27 лет.

Идею главы Минобороны РФ по увеличению призывного возраста с 18 до 21 года поддержали 48% пермяков, а 28% — нет. Увеличение предельного возраста до 30 лет одобрил только каждый третий (32%), а 46% отнеслись к этой задумке Шойгу отрицательно.

Среди мужчин, в том числе служивших в армии по призыву, сторонников инициативы в целом больше, чем среди женщин. Респонденты старше 45 лет поддерживают идею Шойгу чаще горожан в возрасте до 34 лет. Семейные люди хотели бы, чтобы минимальный возраст для призыва составлял 21 год, но повышение предельного возраста не одобряют.

Напомним, 21 декабря на расширенном заседании Минобороны РФ с президентом РФ глава ведомства Сергей Шойгу сообщил что власти намерены «поэтапно повысить возраст призыва граждан на военную службу до 21 года». Сейчас он составляет 18 лет. В то же время, будет увеличен предельный возраст призыва до 30 лет, а россиянам разрешат по своему желанию переходить на контракт с первого дня прихода на службу.

Шойгу также отметил, что численность ВС РФ нужно увеличить до 1,5 млн человек. По его словам, это необходимо в связи со стремлением НАТО нарастить «военный потенциал» у российских границ.



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