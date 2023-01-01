Елена Синица Председателем инфраструктурного комитета ЗС Прикамья может стать Павел Черепанов Должность заместителя главы комитета прочат Сергею Богуславскому Поделиться Твитнуть

Во вторник, 14 марта, состоится заседание комитета краевого парламента по развитию инфраструктуры. На нём депутаты, в том числе, рассмотрят вопрос назначения нового председателя и заместителя комитета.

Как пишет «Коммерсантъ-Прикамье» со ссылкой на источник в парламенте, на должность главы комитета внесут кандидатуру Павла Черепанова (сейчас он занимает должность зампреда). На освобождающееся кресло заместителя председателя комитета предложат кандидатуру президента БК «Парма» Сергея Богуславского.

Напомним, 16 февраля состоялось пленарное заседание Пермского краевого парламента. На нём, в частности, депутаты проголосовали за досрочное прекращение полномочий депутата и председателя инфраструктурного комитета ЗС Антона Удальёва. Он сам написал соответствующее заявление.





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