Елена Синица Первый рейс из Перми в Минск вылетит 2 апреля Время в пути составит три часа Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В расписании пермского аэропорта Большое Савино появились рейсы в Минск. Их будет выполнять авиакомпания «Икар».

Так, первый рейс запланирован на 2 апреля, а сама полетная программа на данный момент рассчитана до 26 октября 2023 года. Улететь в Минск из Перми можно будет два раза в неделю — по четвергам и воскресеньям.

Тип воздушного судна — Embraer, время в пути составит три часа.

Напомним, полёты в Минск должны были начаться ещё в сентябре прошлого года. Однако из-за низкого спроса программу отменили.









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