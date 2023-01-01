Елена Синица
Первый рейс из Перми в Минск вылетит 2 апреля
Время в пути составит три часа
В расписании пермского аэропорта Большое Савино появились рейсы в Минск. Их будет выполнять авиакомпания «Икар».
Так, первый рейс запланирован на 2 апреля, а сама полетная программа на данный момент рассчитана до 26 октября 2023 года. Улететь в Минск из Перми можно будет два раза в неделю — по четвергам и воскресеньям.
Тип воздушного судна — Embraer, время в пути составит три часа.
Напомним, полёты в Минск должны были начаться ещё в сентябре прошлого года. Однако из-за низкого спроса программу отменили.
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