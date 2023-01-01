Максим Артамонов Мама школьницы из Березников опровергла информацию об избиении её дочери Поделиться Твитнуть

Следственное управление Следственного комитета РФ по Пермскому краю

Мама третьеклассницы из Березников опровергла факт избиения её ребёнка неизвестными подростками на остановке. Об этом стало известно после беседы ребёнка с психологом, сообщает 59.ru.

Женщина пояснила, что в школе её дочка подошла на перемене к однокласснику своего брата (ученику шестого класса) и толкнула его по плечу: она подошла сзади и хотела так поздороваться. Этот мальчик развернулся и дал ей «подзатыльник».

«У них началась потасовка. Этот мальчик — а он старше и крупнее — толкнул дочку, она напоролась на стул. Потом шестиклассник её припугнул, что будет хуже, если она что-то расскажет. Дочка сильно ударилась переносицей, у нее отёк на носу, на ногах гематомы. Сейчас она в больнице, ее проверит лор. Не знаю почему, но дочка рассказала, что ее побили на остановке, — рассказала мама девочки.

По предположению женщины, её дочь выдумала эту историю, так как 2—3 недели назад её напугала другая ситуация, когда подростки из другой школы избили двух одноклассников её брата.

Напомним, 10 марта в сети появилась информация, что ученицу третьего класса избили и ограбили трое подростков. Сообщалось, что инцидент произошёл рядом с автобусной остановкой, куда девочка шла из школы. Трое парней повалили её на землю, начали избивать, а затем украли 30 руб.

У ребёнка были зафиксированы ушибы и гематомы. В связи с происшествием следком по региону начал доследственную проверку.

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