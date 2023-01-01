В Пермском крае следователи устанавливают обстоятельства избиения 10-летней школьницы Поделиться Твитнуть

Следственное управление Следственного комитета РФ по Пермскому краю

Березниковским следственным отделом СУ СКР по Пермскому краю началась доследственная проверка по информации из Интернета об избиении 10-летней девочки у березниковской школы № 7 10 марта.

СМИ сообщали, что на третьеклассницу напали днём, когда она вышла из учебного заведения и направлялась на остановку. Трое парней повалили её на землю, начали избивать, украли 30 руб.

В настоящее время проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки следователь примет процессуальное решение. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

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