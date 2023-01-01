Проинвестбанк выставил на торги земельные участки под Добрянкой для строительства жилья Имущество за 15 млн рублей выставлено на торги во второй раз Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Пермский АКБ «Проинвестбанк» выставил на повторные торги 49 земельных участков, предназначенных для строительства многоквартирных домов и ИЖС, в Добрянском округе Пермского края. Эти данные опубликованы в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве. Общая стоимость земли превышает 15 млн руб.

Заявки принимаются с 14 марта по 20 апреля. Дата и время торгов — 25 апреля 14:00.

В те же сроки должны пройти повторные торги более 700 земельных участков сельхозназначения, принадлежащих банку-банкроту, в Ильинском округе.

Напомним, в апреле 2021 года Банк России отозвал у пермского «Проинвестбанка» лицензию на осуществление банковской деятельности. Как говорилось в сообщении регулятора, банк «занижал величину необходимых к формированию резервов на возможные потери по ссудной и приравненной к ней задолженности». Он также завышал стоимость имущества, чтобы искусственно улучшить финансовые показатели и скрыть реальное финансовое положение. «Проинвестбанк» также нарушал федеральные законы и нормативные акты Банка России, в связи с чем к нему регулятор в течение последнего года был вынужден применять меры, например, вводил ограничения на привлечение денег вкладчиков.

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