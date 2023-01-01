В Прикамье на повторные торги выставлены более 700 земельных участков банка-банкрота Общая стоимость лотов превышает 77 млн рублей Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Пермский АКБ «Проинвестбанк» выставил на повторные торги более 700 земельных участков сельхозназначения в Ильинском округе Пермского края. Эти данные опубликованы в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве. Все участки разбиты на восемь лотов. Общая их стоимость превышает 77 млн руб.

Заявки принимаются с 14 марта по 20 апреля. Дата и время торгов — 25 апреля 14:00.

Напомним, в апреле 2021 года Банк России отозвал у пермского «Проинвестбанка» лицензию на осуществление банковской деятельности. Как говорилось в сообщении регулятора, банк «занижал величину необходимых к формированию резервов на возможные потери по ссудной и приравненной к ней задолженности». Он также завышал стоимость имущества, чтобы искусственно улучшить финансовые показатели и скрыть реальное финансовое положение. «Проинвестбанк» также нарушал федеральные законы и нормативные акты Банка России, в связи с чем к нему регулятор в течение последнего года был вынужден применять меры, например, вводил ограничения на привлечение денег вкладчиков.

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