Пытавшийся покончить с собой житель Соликамска получил ожоги 50% поверхности тела Пострадавший переживал из-за развода и занимал деньги Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Стали известны обстоятельства ЧП, случившегося с 34-летним жителем Соликамска 9 марта в городском парке. Поджёгший себя мужчина выжил, но получил ожоги 50% поверхности тела, в ближайшее время он будет переведён в пермскую больницу. Об этом изданию 59.ru сообщил брат пострадавшего.

Он рассказал, что мужчина не ладил с бывшей женой, его двое детей после развода остались с матерью. Пострадавший нуждался в деньгах и собирался уехать на заработки в Москву. «Хотел поговорить о своих проблемах, но так и не дождался», — сообщил брат.

Известно, что мужчина работал в цеху одного из крупных промышленных предприятий Соликамска, коллеги по работе отзываются о нём положительно.

Очевидцы ЧП рассказали, что видели в парке пострадавшего, который снял всю верхнюю одежду и поджёг её, при этом он разговаривал сам с собой. Что он будет поджигать и себя, никто и подумать не мог.

Ранее в минздраве региона сообщали, пострадавший находится в тяжёлом состоянии. Полиция по факту происшествия проводит проверку.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.